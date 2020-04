Analysts Offer Insights on Materials Companies: Exxon Mobil (XOM) and LANXESS (OtherLNXSF)

Analysts have been eager to weigh in on the Materials sector with new ratings on Exxon Mobil (XOM) and LANXESS (LNXSF).

Exxon Mobil (XOM)

In a report issued on April 2, William Featherston from Credit Suisse maintained a Hold rating on Exxon Mobil, with a price target of $37.00. The company’s shares closed last Friday at $39.21.

Featherston observed:

According to TipRanks.com, Featherston is a 1-star analyst with an average return of -7.0% and a 44.4% success rate. Featherston covers the Basic Materials sector, focusing on stocks such as Occidental Petroleum, Chesapeake Energy, and Whiting Petroleum.

Currently, the analyst consensus on Exxon Mobil is a Hold with an average price target of $52.43, a 26.5% upside from current levels. In a report issued on March 20, Wells Fargo also maintained a Hold rating on the stock with a $44.00 price target.

LANXESS (LNXSF)

Credit Suisse analyst Chris Counihan upgraded LANXESS to Buy on April 1 and set a price target of EUR50.00. The company’s shares closed last Friday at $39.00.

Counihan noted:

According to TipRanks.com, Counihan is ranked #4014 out of 6217 analysts.

Currently, the analyst consensus on LANXESS is a Moderate Buy with an average price target of $57.00, representing a 46.2% upside. In a report issued on March 17, Warburg Research also maintained a Buy rating on the stock with a EUR64.00 price target.

