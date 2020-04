Analysts Offer Insights on Financial Companies: UBS Group AG (UBS), Zurich Insurance Group (OtherZFSVF) and JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Analysts have been eager to weigh in on the Financial sector with new ratings on UBS Group AG (UBS), Zurich Insurance Group (ZFSVF) and JPMorgan Chase & Co. (JPM).

UBS Group AG (UBS)

Barclays analyst Amit Goel maintained a Sell rating on UBS Group AG yesterday and set a price target of CHF9.00. The company’s shares closed last Tuesday at $9.90.

Goel observed:

“LONDON (dpa-AFX Analyser) – Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel fur UBS von 10 auf 9 Franken gesenkt und die Einstufung auf “Underweight” belassen. Die Corona-Krise bringe Risiken fur die Bilanzen von Banken mit sich, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europaischen Investmentbanken. Die UBS sei hier relativ zur Credit Suisse und der Deutschen Bank aber besser aufgestellt./mis/ag Veroffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 22:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

Goel has an average return of 17.7% when recommending UBS Group AG.

According to TipRanks.com, Goel is ranked #688 out of 6408 analysts.

Currently, the analyst consensus on UBS Group AG is a Moderate Buy with an average price target of $11.50, implying a 15.7% upside from current levels. In a report issued on March 30, DZ BANK AG also maintained a Sell rating on the stock.

Zurich Insurance Group (ZFSVF)

Kepler Capital analyst Peter Eliot maintained a Hold rating on Zurich Insurance Group today and set a price target of CHF340.00. The company’s shares closed last Tuesday at $329.00.

Eliot noted:

“FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) – Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel fur Zurich Insurance Group von 410 auf 340 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf “Hold” belassen. Dem europaischen Versicherungssektor drohten kurzfristig weitere schlechte Nachrichten, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) fur die Jahre 2020 und 2021./edh/ag Veroffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Eliot is ranked #4793 out of 6408 analysts.

The word on The Street in general, suggests a Moderate Buy analyst consensus rating for Zurich Insurance Group with a $409.65 average price target, implying a 24.4% upside from current levels. In a report issued on April 1, RBC Capital also maintained a Hold rating on the stock with a CHF350.00 price target.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

RBC Capital analyst Gerard Cassidy maintained a Buy rating on JPMorgan Chase & Co. today and set a price target of $99.00. The company’s shares closed last Tuesday at $95.00.

Cassidy commented:

“NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Das Analysehaus RBC hat die Einstufung fur JPMorgan nach Zahlen fur das erste Quartal auf “Outperform” mit einem Kursziel von 99 US-Dollar belassen. Der Kerngewinn habe mit 1,23 Dollar je Aktie seine Erwartung von 2,04 Dollar deutlich verfehlt, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Ruckstellungen fur Kreditausfalle signifikant gestiegen und hatten zusammen mit Abschreibungen zu den verfehlten Erwartungen gefuhrt. Dennoch sprach der Experte von einem ordentlichen ersten Jahresviertel angesichts des aktuell beispiellosen Gegenwinds./ajx/zb Veroffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 08:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 08:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Cassidy is a top 25 analyst with an average return of 21.8% and a 73.5% success rate. Cassidy covers the Financial sector, focusing on stocks such as Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs Group, and Citizens Financial.

JPMorgan Chase & Co. has an analyst consensus of Moderate Buy, with a price target consensus of $115.85, a 14.7% upside from current levels. In a report issued on March 31, Wells Fargo also maintained a Buy rating on the stock with a $125.00 price target.

