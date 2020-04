Analysts Offer Insights on Consumer Goods Companies: Diageo (OtherDGEAF) and Infineon Technologies AG (OtherIFNNF)

There’s a lot to be optimistic about in the Consumer Goods sector as 2 analysts just weighed in on Diageo (DGEAF) and Infineon Technologies AG (IFNNF) with bullish sentiments.

Diageo (DGEAF)

In a report released today, Trevor Stirling from Bernstein upgraded Diageo to Buy, with a price target of £30.60. The company’s shares closed last Tuesday at $32.70.

Stirling commented:

“NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo von “Market-Perform” auf “Outperform” hochgestuft und das Kursziel von 3040 auf 3060 Pence angehoben. Analyst Trevor Stirling begrundete das neue Votum fur den Spirituosenkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem mit der bisherigen Kursentwicklung in diesem Jahr – und vor allem in den vergangenen Krisenwochen. Die Diageo-Aktien wurden in einem unterbewerteten Sektor mittlerweile zu einem durchschnittlichen Preis gehandelt./tih/nas Veroffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 05:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Stirling is ranked #5459 out of 6438 analysts.

The word on The Street in general, suggests a Moderate Buy analyst consensus rating for Diageo with a $37.76 average price target, implying a 16.7% upside from current levels. In a report issued on March 31, RBC Capital also maintained a Buy rating on the stock with a p3000.00 price target.

Infineon Technologies AG (IFNNF)

In a report released yesterday, Mark Li from Bernstein maintained a Buy rating on Infineon Technologies AG, with a price target of EUR24.00. The company’s shares closed last Tuesday at $18.50.

Li noted:

“NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung fur Infineon vor der Berichtssaison im Halbleitersektor auf “Outperform” mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Beim deutschen Chipkonzern seien die Perspektiven kurzfristig durftig, seine langfristig positive These bleibe davon jedoch unberuhrt, schrieb Analyst Mark Li in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./tih/nas Veroffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 20:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Li is ranked #3666 out of 6438 analysts.

Infineon Technologies AG has an analyst consensus of Moderate Buy, with a price target consensus of $22.52, representing a 21.8% upside. In a report issued on April 1, UBS also maintained a Buy rating on the stock with a EUR22.00 price target.

