Analysts Offer Insights on Consumer Goods Companies: Altria Group (MO) and Continental Aktiengesellschaft (OtherCTTAF)

Companies in the Consumer Goods sector have received a lot of coverage today as analysts weigh in on Altria Group (MO) and Continental Aktiengesellschaft (CTTAF).

Altria Group (MO)

Jefferies analyst Owen Bennett maintained a Hold rating on Altria Group on April 1 and set a price target of $34.00. The company’s shares closed last Friday at $37.41.

Bennett wrote:

According to TipRanks.com, Bennett is ranked #5771 out of 6217 analysts.

Currently, the analyst consensus on Altria Group is a Moderate Buy with an average price target of $51.56, which is a 40.8% upside from current levels. In a report issued on April 1, Goldman Sachs also resumed coverage with a Hold rating on the stock with a $35.00 price target.

Continental Aktiengesellschaft (CTTAF)

Jefferies analyst Sascha Gommel maintained a Buy rating on Continental Aktiengesellschaft on April 1 and set a price target of EUR78.00. The company’s shares closed last Friday at $64.79, close to its 52-week low of $57.00.

Gommel wrote:

According to TipRanks.com, Gommel is ranked #2704 out of 6217 analysts.

Continental Aktiengesellschaft has an analyst consensus of Hold, with a price target consensus of $74.91, which is a 15.6% upside from current levels. In a report issued on April 3, Pareto also upgraded the stock to Buy.

