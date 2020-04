Analysts Offer Insights on Consumer Goods Companies: Airbus Group SE (OtherEADSF), Apple (AAPL) and Infineon Technologies AG (OtherIFNNF)

There’s a lot to be optimistic about in the Consumer Goods sector as 3 analysts just weighed in on Airbus Group SE (EADSF), Apple (AAPL) and Infineon Technologies AG (IFNNF) with bullish sentiments.

Airbus Group SE (EADSF)

In a report issued on April 10, Olivier Brochet from Credit Suisse maintained a Buy rating on Airbus Group SE, with a price target of EUR87.00. The company’s shares closed last Tuesday at $65.25, close to its 52-week low of $50.87.

Brochet said:

“ZuRICH (dpa-AFX Analyser) – Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung fur Airbus vor Zahlen zum ersten Quartal auf “Outperform” mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Flugzeugbauer durfte im abgelaufenen Quartal etwa 10 Milliarden Euro an Liquiditatsreserven eingebusst haben, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) konnte sich gegenuber dem ersten Jahresviertel 2019 in etwa halbiert haben./la/ck Veroffentlichung der Original-Studie: 10.04.2020 / 11:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2020 / 11:06 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Brochet is ranked #5675 out of 6408 analysts.

The word on The Street in general, suggests a Moderate Buy analyst consensus rating for Airbus Group SE with a $94.24 average price target, implying a 42.8% upside from current levels. In a report issued on April 1, UBS also maintained a Buy rating on the stock with a EUR100.00 price target.

Apple (AAPL)

In a report released yesterday, Timothy Arcuri from UBS maintained a Buy rating on Apple, with a price target of $290.00. The company’s shares closed last Tuesday at $286.35.

Arcuri said:

“ZuRICH (dpa-AFX Analyser) – Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung fur Apple auf “Buy” mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Aktuelle Marktdaten aus China wiesen auf eine Erholung der dortigen Smartphone-Absatze im Marz hin, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe es in einem Grossteil der Welt bei einem virusbedingten Shutdown./tih/ag Veroffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 18:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Arcuri is a top 25 analyst with an average return of 25.4% and a 71.0% success rate. Arcuri covers the Consumer Goods sector, focusing on stocks such as Skyworks Solutions, Applied Materials, and Texas Instruments.

Currently, the analyst consensus on Apple is a Moderate Buy with an average price target of $307.13, a 9.7% upside from current levels. In a report issued on March 29, Wedbush also maintained a Buy rating on the stock with a $335.00 price target.

Infineon Technologies AG (IFNNF)

UBS analyst Nicolas Gaudois maintained a Buy rating on Infineon Technologies AG yesterday and set a price target of EUR22.00. The company’s shares closed last Wednesday at $16.50.

Gaudois noted:

“ZuRICH (dpa-AFX Analyser) – Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung fur Infineon auf “Buy” mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.

Analyst Nicolas Gaudois kurzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine diesjahrigen Erwartungen an die weltweiten Halbleiterumsatze. 2021 halt er dann aber eine solide Erholung fur wahrscheinlich. Er ist daher grundsatzlich weiter optimistisch fur die Branche – mit einer Praferenz vor allem fur Computer- und Speicherchips./tih/ag Veroffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 19:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

Gaudois has an average return of 11.0% when recommending Infineon Technologies AG.

According to TipRanks.com, Gaudois is ranked #672 out of 6408 analysts.

The word on The Street in general, suggests a Moderate Buy analyst consensus rating for Infineon Technologies AG with a $21.95 average price target, a 22.3% upside from current levels. In a report issued on March 30, Bernstein also maintained a Buy rating on the stock with a EUR24.00 price target.

