Analysts Offer Insights on Consumer Goods Companies: Airbus Group SE (OtherEADSF) and Fiat Chrysler Automobiles (FCAU)

Analysts have been eager to weigh in on the Consumer Goods sector with new ratings on Airbus Group SE (EADSF) and Fiat Chrysler Automobiles (FCAU).

Airbus Group SE (EADSF)

In a report released today, Sandy Morris from Jefferies maintained a Buy rating on Airbus Group SE, with a price target of EUR80.00. The company’s shares closed last Monday at $58.50, close to its 52-week low of $50.87.

Morris wrote:

"NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung fur Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Dass der Flugzeugbauer seine Produktion wegen der Corona-Krise in einigen Werken zeitweise aussetzt, sei keine gute Nachricht, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch sei dies ein weniger schlimmes Szenario als seine noch pessimistischere Prognose vor rund drei Wochen."

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 02:42 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

Morris has an average return of 13.8% when recommending Airbus Group SE.

According to TipRanks.com, Morris is ranked #616 out of 6228 analysts.

Currently, the analyst consensus on Airbus Group SE is a Moderate Buy with an average price target of $92.29, a 67.8% upside from current levels. In a report issued on March 24, Barclays also maintained a Buy rating on the stock with a EUR69.00 price target.

Fiat Chrysler Automobiles (FCAU)

Norddeutsche Landesbank analyst Frank Schwope maintained a Sell rating on Fiat Chrysler Automobiles today and set a price target of EUR6.00. The company’s shares closed last Monday at $7.25, close to its 52-week low of $6.00.

Schwope noted:

"HANNOVER (dpa-AFX Analyser) – Die NordLB hat das Kursziel fur Fiat Chrysler von 10,50 auf 6,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Fur den US-italienischen Autobauer sei die Fusion mit dem franzosischen PSA-Konzern wichtiger denn je geworden, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei erinnerte er an das Scheitern der Fusion mit Renault. Durch die gegenwartige Krise konnte die Verhandlungsposition in Sachen Fusion nun gegenuber Peugeot geschwacht werden, da die Franzosen bei ihren Restrukturierungsbemuhungen in der Vergangenheit deutlich starker vorangekommen seien."

According to TipRanks.com, Schwope is a 1-star analyst with an average return of -31.2% and a 28.6% success rate. Schwope covers the Consumer Goods sector, focusing on stocks such as Continental Aktiengesellschaft, Daimler, and Tesla.

Fiat Chrysler Automobiles has an analyst consensus of Moderate Buy, with a price target consensus of $11.76.

