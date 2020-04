Analysts Offer Insights on Consumer Goods Companies: Airbus Group SE (OtherEADSF) and Continental Aktiengesellschaft (OtherCTTAF)

There’s a lot to be optimistic about in the Consumer Goods sector as 2 analysts just weighed in on Airbus Group SE (EADSF) and Continental Aktiengesellschaft (CTTAF) with bullish sentiments.

Airbus Group SE (EADSF)

Morgan Stanley analyst Andrew Humphrey maintained a Buy rating on Airbus Group SE on April 3 and set a price target of EUR86.00. The company’s shares closed last Monday at $58.50, close to its 52-week low of $50.87.

Humphrey noted:

“NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Airbus nach Stornierungen und der Verschiebung von Auslieferungen durch den Leasing-Anbieter Avalon auf “Overweight” belassen. Avalons Schritt decke sich mit den von ihm bereits zu Beginn der vergangenen Woche vorgenommenen anderungen an seinen Schatzungen, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Kursziel beliess der Experte bei 86 Euro. Airbus scheine sich mit Blick auf die allgemeine Verringerung der Marktkapazitaten durch die Airlines besser als Boeing zu schlagen./bek/ck Veroffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 00:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Humphrey is ranked #5637 out of 6228 analysts.

Airbus Group SE has an analyst consensus of Moderate Buy, with a price target consensus of $92.29, implying a 67.8% upside from current levels. In a report issued on March 20, Citigroup also maintained a Buy rating on the stock with a EUR117.00 price target.

Continental Aktiengesellschaft (CTTAF)

In a report released yesterday, Victoria Greer from Morgan Stanley maintained a Buy rating on Continental Aktiengesellschaft, with a price target of EUR95.00. The company’s shares closed last Monday at $71.85, close to its 52-week low of $57.00.

Greer noted:

“NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel fur Continental wegen der Corona-Krise von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf “Overweight” belassen. Selbst wenn die Massnahmen zur Eindammung der Pandemie demnachst gelockert wurden, bestunde weiterhin grosse Unsicherheit uber die Entwicklung der Nachfrage, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem konnte auch einige Zeit ins Land gehen, bis die Kapazitaten wieder voll ausgelastet sind. Die Expertin reduzierte ihre Schatzungen fur den Reifenhersteller daher noch einmal, wies aber zugleich auf die niedrige Bewertung der Aktie hin./kro/ck Veroffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Greer is ranked #2489 out of 6228 analysts.

Currently, the analyst consensus on Continental Aktiengesellschaft is a Hold with an average price target of $78.10, representing a 12.1% upside. In a report issued on March 25, Jefferies also upgraded the stock to Buy with a EUR78.00 price target.

