Analysts Conflicted on These Consumer Goods Names: Tesla (TSLA) and Airbus Group SE (OtherEADSF)

Companies in the Consumer Goods sector have received a lot of coverage today as analysts weigh in on Tesla (TSLA) and Airbus Group SE (EADSF).

Tesla (TSLA)

Norddeutsche Landesbank analyst Frank Schwope maintained a Sell rating on Tesla on April 3 and set a price target of $350.00. The company’s shares closed last Friday at $480.01.

Schwope observed:

“HANNOVER (dpa-AFX Analyser) – Die NordLB hat das Kursziel fur Tesla nach Zahlen zur Produktion und Auslieferung von 330 auf 350 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf “Verkaufen” belassen. Diese seien hinter denen des vierten Quartals zuruckgeblieben, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele des Herstellers von Elektrofahrzeugen durften bereits Makulatur sein. Autos durften nicht das erste sein, was Kunden nach einer durchlittenen Corona-Krise kauften./bek/nas Veroffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 10:59 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Schwope is ranked #5361 out of 6217 analysts.

Currently, the analyst consensus on Tesla is a Hold with an average price target of $512.23, implying a 0.5% upside from current levels. In a report issued on March 24, Citigroup also maintained a Sell rating on the stock with a $246.00 price target.

Airbus Group SE (EADSF)

In a report issued on April 1, Celine Fornaro from UBS maintained a Buy rating on Airbus Group SE, with a price target of EUR100.00. The company’s shares closed last Friday at $54.00, close to its 52-week low of $50.87.

Fornaro wrote:

“ZuRICH (dpa-AFX Analyser) – Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel fur Airbus von 140 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf “Buy” belassen. Die Flugzeugflotten durften wegen der Corona-Krise noch langer am Boden bleiben, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Donnerstag vorliegenden Luftfahrtstudie. Fur Airbus senkte die Expertin zwar ihre Annahmen zu den Auslieferungen fur die Zeit zwischen 2020 und 2024 um im Schnitt 21 Prozent; der Konzern durfte durch die Krise aber besser manovrieren als seine Wettbewerber./tav/mis Veroffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Fornaro is ranked #5400 out of 6217 analysts.

Airbus Group SE has an analyst consensus of Moderate Buy, with a price target consensus of $103.64, an 82.6% upside from current levels. In a report issued on March 20, Citigroup also maintained a Buy rating on the stock with a EUR117.00 price target.

