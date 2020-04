Analysts Are Bullish on These Consumer Goods Stocks: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BAMXF), Fiat Chrysler Automobiles (FCAU)

There’s a lot to be optimistic about in the Consumer Goods sector as 2 analysts just weighed in on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BAMXF) and Fiat Chrysler Automobiles (FCAU) with bullish sentiments.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BAMXF)

HSBC analyst Henning Cosman upgraded Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft to Buy on April 15 and set a price target of EUR62.50. The company’s shares closed last Thursday at $53.50.

Cosman noted:

“LONDON (dpa-AFX Analyser) – Die HSBC hat BMW nach den Corona-Kursverlusten von “Hold” auf “Buy” hochgestuft, das Kursziel aber von 68,00 auf 62,50 Euro gesenkt. Das Umsatz-Update zum ersten Quartal, das der Autobauer am 6. April gegeben habe, scheine die Starke von BMW zu bestatigen, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kurzte seine Ergebnisschatzungen (EPS) bis 2021, die fur 2022 blieben zugleich nahe an seinen Schatzungen vor der Covid-19-Krise. Insgesamt scheine BMW die Corona-Situation unter Kontrolle zu haben, wie der Ausblick fur 2020 zeige./ck/mis Veroffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 11:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Cosman is ranked #1786 out of 6440 analysts.

The word on The Street in general, suggests a Moderate Buy analyst consensus rating for Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft with a $57.42 average price target, which is a 7.3% upside from current levels. In a report issued on April 1, Redburn Partners also upgraded the stock to Buy.

Fiat Chrysler Automobiles (FCAU)

In a report released yesterday, Giulio Pescatore from HSBC maintained a Buy rating on Fiat Chrysler Automobiles, with a price target of EUR11.00. The company’s shares closed last Thursday at $7.68, close to its 52-week low of $6.00.

Pescatore said:

“LONDON (dpa-AFX Analyser) – Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel fur Fiat Chrysler (FCA) wegen der Corona-Krise von 18,20 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf “Buy” belassen. Sowohl der franzosische Peugeot-Konzern als auch der italienische Autobauer Fiat-Chrysler sei hart von der Covid-19-Krise erfasst worden, schrieb Analyst Giulio Pescatore in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet daher damit, dass die Bedingungen fur eine Fusion der beiden uberarbeitet werden konnten. Dabei durfte der Fokus auf die Vorhaltung von Liquiditat fur das neue Unternehmen liegen. Die Pramie fur die FCA-Aktie durfte bleiben./ck/mis Veroffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 12:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 03:25 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”

According to TipRanks.com, Pescatore is ranked #5740 out of 6440 analysts.

The word on The Street in general, suggests a Moderate Buy analyst consensus rating for Fiat Chrysler Automobiles with a $12.02 average price target.

